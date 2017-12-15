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 Опубликовано:23.10.2017   ,

Макияж Chanel: видео процесса создания образа для модного показа

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Фото перед показом Шанель на Неделе моды в Париже 2017, наложение макияжа

Фото перед показом Шанель на Неделе моды в Париже 2017, наложение макияжа

Модный дом Chanel поделился процессом создания макияжа для показа коллекции на прошедшей Неделе моды в Париже. Надо сказать, что Карл Лагерфельд довольно часто делится с публикой различными рабочими моментами создания своих коллекций. Естественно, в процессе работы используются только продукты Chanel.

Для повседневной жизни такой макияж не подойдёт, он слишком яркий, но его вполне можно адаптировать для торжественных случаев. Показ коллекции Шанель сезона весна-лето 2018 здесь.

Макияж Шанель: видео процесса создания образа для модного показа



Автор: admin

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