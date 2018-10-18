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 Опубликовано:11.10.2018  

Основные тенденции свадебной моды 2018, видео

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На фото свадебное платье сезона 2018 года с едва уловимым голубым оттенком

На фото свадебное платье сезона 2018 года с едва уловимым голубым оттенком

До весны 2018 остаётся не так уже много времени, прошли основные недели моды, в том числе и показы свадебных платьев. Это отдельная часть модной индустрии, переживающая в данное время не лучшие времена из-за снижения спроса.

По итогам многочисленных показов коллекций свадебных платьев и аксессуаров можно выделить следующие тенденции или тренды сезона 2018 года:
1. Акценты чёрного цвета (пояса, ленты, даже шляпы)
2. Рюши и воланы
3. Корсеты из блестящих, иногда полупрозрачных тканей
4. Вышивка жемчугом
5. Платья с лёгким, едва заметным, оттенком голубого цвета
6. Классические силуэты («бальное платье» с пышной юбкой)
7. Накидки и перчатки
8. Вышивка бусами или стразами по всему платью
9. Банты, иногда крупные

Видео англоязычного портала «The Knot» с демонстрацией основных тенденций свадебной моды грядущего сезона:
Bridal Fashion Week Spring 2018: Top Trends



Автор: admin

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