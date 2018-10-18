Основные тенденции свадебной моды 2018, видео
До весны 2018 остаётся не так уже много времени, прошли основные недели моды, в том числе и показы свадебных платьев. Это отдельная часть модной индустрии, переживающая в данное время не лучшие времена из-за снижения спроса.
По итогам многочисленных показов коллекций свадебных платьев и аксессуаров можно выделить следующие тенденции или тренды сезона 2018 года:
1. Акценты чёрного цвета (пояса, ленты, даже шляпы)
2. Рюши и воланы
3. Корсеты из блестящих, иногда полупрозрачных тканей
4. Вышивка жемчугом
5. Платья с лёгким, едва заметным, оттенком голубого цвета
6. Классические силуэты («бальное платье» с пышной юбкой)
7. Накидки и перчатки
8. Вышивка бусами или стразами по всему платью
9. Банты, иногда крупные
Видео англоязычного портала «The Knot» с демонстрацией основных тенденций свадебной моды грядущего сезона:
Bridal Fashion Week Spring 2018: Top Trends