Актер Шайя Лабаф получил условный срок и штраф за оскорбление полицейского

Актер Шайя Лабаф (Shia LaBeouf) был приговорен к одному году условно и к штрафу в размере 2700 долларов за оскорбление полицейского. Также ему придется пройти курс по «управлению гневом». Инцидент произошел летом 2017 в штате Джорджия, когда 31-летний актер был арестован за нахождение в пьяном виде в общественном месте. Во время ареста Шайя пытался убежать, а также вел себя себя очень агрессивно и всячески обзывал стражей порядка.

Это далеко не первый случай агрессивного и противоправного поведения актера, в январе 2017 года Шайя Лабаф был арестован в ходе протестов против избранного президента Дональда Трампа. Он склонен к вспышкам гнева и агрессии под влиянием алкоголя.

Шайя Лабаф (или Шайа Лабаф) известен по работам в фильмах «Трансформеры», «Паранойя», «Ярость», «Нимфоманка» и многих других. На съёмках картины «Нимфоманка» он встретил актрису Мию Гот, которая впоследствии стала его женой, подробнее здесь.



