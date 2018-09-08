Что из себя представляет стабилизированный мох?

Стилистические, дизайнерские решения XXI века достаточно неординарны. Движение за чистую планету привело к тому, что в домах начали интенсивно использоваться природные элементы и растения. Последним трендом современности стал стабилизированный мох, который начал применяться в качестве природного отделочного материала.

Что из себя представляет стабилизированный мох?

Стабилизированный мох – растение, в котором искусственным путем были прекращены биологические процессы. Как сообщил источник в фирме дистрибьюторе мха – теплицы, в котором его выращивают искусственным путем. Отличительная особенность такой разновидности мха от обычного представителя класса Бриофитов заключаются в следующем:

Яркая окраска, которая не утрачивается с течением времени. Повышенная эластичность и мягкость. Безвредность как для человека, так и окружающих животных. Гипоаллергенность. Возможность придавать форму, менять окраску и структуру.

Такие особенности мох получил за счет специального раствора, который подается в растение в процессе его выращивания. Раствор останавливает биологические процессы, отвечающие за рост, развитие и размножение растения, и переводит растение в состояние криогенной заморозки.

В то же время, стабилизация мха приводит к тому, что растение становится более прихотливым в процессе ухода. Так, выращенный Бриофит нельзя поливать, оставлять на морозе или размещать в солнечном месте. Воздействие солнца и низких температур, как показала практика, в несколько раз сокращает срок службы такого отделочного материала. Кроме того, материал вовсе не приспособлен к механическим нагрузкам, а значит в качестве напольного покрытия стабилизированный мох не может использоваться. При соблюдении всех рекомендаций сроки службы стабилизированного мха не ограничиваются во времени.

Особенности использования мха

В декорировании помещений стабилизированный мох используется в качестве отделочного покрытия при проведении горизонтального и вертикального озеленения. Горизонтальное озеленение подразумевает декорирование интерьерных элементов, на которые не будет прилагаться физическое и механическое усилие. Вертикальное озеленение – идеальный вариант для стабилизированного мха, поскольку на стенах он меньше подвергается силовым нагрузкам, а значит и сроки эксплуатации многократно увеличиваются.



