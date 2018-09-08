Электросварная муфта Georg Fischer

Электросварная муфта – один из подклассов полимерных, полипропиленовых или фторопластовых фитингов, в корпус которых устанавливается закладной электронагреватель.

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Конструктивные особенности

Электросварные муфты имеют особые преимущества, которые они почерпнули как у фитингов, так и сварочного оборудования. Конструктивно такие муфты имеют следующие элементы:

корпус или кожух;

нагревательный элемент, который выполнен в виде карбоновых или медных нитей;

электропроводящие элементы;

индикатор, отражающий процесс сваривания деталей;

фиксаторы, посредством которых муфта фиксируется в рабочем положении.

Принцип работы

Корпус муфты изготавливается из полимерных материалов низкого давления, в который на производстве внедряются электронагревательные элементы. Зачастую в роли последних выступают проводники, у которых высокие показатели электросопротивления. Электронагревательные элементы подсоединяются к двум клеммам, которые выводятся на наружную сторону корпуса. В процессе работы муфту фиксируют в рабочем положении, на клеммы подсоединяют электроды сварочного аппарата и подается заданное напряжение. В результате, нити проводника разогреваются, что приводит к плавлению пластмассы и скреплению элементов трубопровода. По окончанию остывания получается герметичная конструкция, которая плотно зафиксирована на трубопроводе и не отличается по своей функциональности и свойствам от трубы.

Важно знать, что электросварные муфты имеют определенные ограничения в работе. Так, муфты можно использовать в температурной диапазоне не ниже 0 и не выше 40 градусов по шкале Цельсия. Также муфты не могут использоваться в случае, если давление в коммуникационной системе превышает 16 атмосфер.

Применение

Электросварные муфты требуются для прокладки коммуникаций, газификации объектов, магистралей водоснабжения и канализации.

Муфты Georg Fischer

Швейцарская компания Georg Fischer производит электросварные муфты высокого качества. В производстве используется высококачественные первичные полимерные смеси, то есть полученные не в результате переработки пластиковых отходов. «ИнжПласт» является официальным дилером и поставщиком муфт Georg Fischer на территорию России. Магазин гарантирует высокое качество продукции.



