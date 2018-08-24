Как правильно подобрать туфли на каблуке?

Красота требует жертв. Именно этим правилом руководствуются многие женщины при выборе обуви, особенно если дело касается туфель на каблуке. Основное внимание они уделяют внешнему виду, стилю обуви и тому, как она будет смотреться в сочетании с их гардеробом, при этом совершенно забывая об удобстве. Так и получается, что по итогу в шкафу каждой женщины есть хотя бы одна пара обуви, в которой очень удобно…стоять.

Однако не стоит забывать, что неудобная обувь – это не просто временный дискомфорт, но и вред вашему здоровью. Она должна быть, в первую очередь, качественной и удобно, а уж потом – красивой. Купить женскую обувь на каблуке, в которой вы сможете чувствовать себя легко и комфортно, можно в интернет-магазине «Merit».

Секрет удобства каблуков

На самом деле удобство туфлей во многом зависит от правильно подобранной высоты каблука. Стопа каждой девушки имеет свой естественный угол подъема. Его очень легко определить. Достаточно стать на носочки в разных позициях, и тогда вы поймете, как ходить удобнее – на пальцах или на подушечках стопы.

Немаловажно определиться с формой каблука. Толстый каблук всегда удобный и устойчивый, но в зависимости от материала он может быть тяжелый. Шпилька обычно менее устойчива. Женщинам, обладающим пышными формами, лучше выбрать утолщенный каблук, а миниатюрным дамам прекрасно подойдет и шпилька.

Какую высоту каблука выбрать?

Каждой девушке подбирать высоту нужно индивидуально, учитывая рост, телосложение, стиль одежды и многое другое.

Каблук 2-4 см – для некоторых это и не каблук вовсе. В такой обуви стопа немного приподнята, но вы точно не потеряете равновесие.

Каблук 5-6 см – это устойчивый каблук, который смотрится более изыскано, чем низкий. Очень часто модели на таком каблуке сочетают с ремешком на щиколотке.

Каблук 7-9 см – оптимальная высота каблука, особенно если это не шпилька. Он устойчивый и при этом достаточно высокий.

Каблук 10-11 см – с такими туфлями в ваши ножки влюбится любой мужчина. Образ роковой женщины вам обеспечено. Но такое расположение стопы не естественное, поэтому ноги быстро устанут. Еще более высоких каблуков вообще лучше избегать.



