Калькуляция стоимости пластиковых окон

Ремонтные работы всегда сопряжены с растратами, поэтому прежде чем начать ремонт владелец квартиры, как правило, подсчитывает приблизительную сумму расходов. Замена старых деревянных окон на пластиковые — одно из основных и наиболее затратных дел. Большинство магазинов, специализирующихся на реализации окон и дверей, стремятся усовершенствовать свой сервис — создают собственные сайты, на которых представляют подробную информацию о своей продукции. Поскольку стоимость окна зависит от многих параметров — размера, профиля, количества секций, то каталог цен на сайте отсутствует.

Некоторые магазины привлекают клиентов удобной опцией «Калькулятор». Одной из таких компаний является «Королевские окна». На официальном ресурсе https://k-o.kz/calculator/ клиент может заказать услугу расчета приблизительной стоимости окна в зависимости от заданных ним параметров.

Как работает онлайн-калькулятор

Цена окон зависит от количества секций и механизма открывания ( простой или сложный). Так, например, двухсекционное окно со сложным открыванием будет несколько дороже чем двухсекционная глухая конструкция. Балконная дверь также будет отличаться по стоимости от односекционного окна.

После того, как клиент определиться с количеством секций, ему следует детализировать свой заказ, указывая следующие параметры:

ширину и высоту в мм;

комплектацию;

цвет — от белого до сиены;

количество камер стеклопакета — 2 или 3;

наличие подоконника;

подтверждение или отказ от установки отлива и откоса;

услугу монтажа;

количество;

необходимость установки москитной сетки.

Заявка на расчет стоимости посредством онлайн-калькулятора обрабатывается менеджером компании в течение полу часа. После того, как специалист проведет подсчеты, он сообщит об этом любым удобным способом — посредством телефонной связи, смс-сообщения или электронной почты. Если подведенная смета устраивает клиента, он может обратиться в магазин для оформления заказа на покупку и монтаж оконных конструкций.



