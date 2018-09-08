Канализационный измельчитель «Поток» – принцип работы и преимущества использования

Самым неприятным в использовании канализационных стоков является то, что они часто засоряются. При попадании в канализацию твердые предметы перекрывают поток воды, что значительно затрудняет ее подачу. Чаще всего это случается, если в составе посторонних предметов есть неорганические материалы, которые не растворяются в воде. В таком случае, чтобы трубы и вся канализационная система не пришли в негодность, нужно использовать приспособления для чистки.

Но как быть, если трубы засоряются постоянно, а проводить чистку так часто просто невозможно? Решением этой проблемы станет канализационный измельчитель «Поток», который поможет избежать засоров, перемалывая практически любой материал до фракции, и тем самым защищая оборудование от попадания в него крупных частиц. Такие решетки-дробилки часто применяются в канализационных системах, а также на производствах с большим оттоком воды.

Принцип работы

Канализационный измельчитель ПОТОК производства компании «Наш Город» позволит навсегда забыть о проблемах засорения канализации. Его рабочие детали – ножи, насаженные на валы – перемалывают материал любой твердости.

Принцип работы таких механизмов довольно прост: внутри него находится вращающиеся валы с ножами. Когда на них подается вода, она фильтруется, а все инородные предметы измельчаются этими ножами. В результате этого, на выходе из дробилки в воде не остается никаких посторонних твердых предметов.

Установить канализационный измельчитель гораздо выгоднее, чем при каждом засоре вызывать специальные службы для чистки труб.

Преимущества решеток-дробилок

Невозможно отрицать, что использование канализационных измельчителей «Поток» дает ряд преимуществ:

предотвращение засорения труб крупными отходами;

увеличение срока эксплуатации насосов и прочего оборудования;

можно управлять измельчителем удаленно при помощи щитка управления;

сокращение ручного труда, направленного на чистку труб;

в системе можно использовать трубы меньшего диаметра, поскольку в них не будут попадать крупные отходы.

Все перечисленное выше в совокупности значительно снижает затраты на обслуживание канализационных систем.



