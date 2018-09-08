Kilian Good Girl Gone Bad, Аква Ди Джио – выбираем изысканную парфюмерию

В современном обществе большое значение играет, как ты выглядишь и пахнешь. Именно поэтому при выборе духов нужно быть очень аккуратными, ведь запах должен быть приятный и ненавязчивый, а главное подходить к вашему имиджу.

На интернет-ресурсе магазина «Бутик Ароматов» вы найдете прекрасные женские духи Kilian Good Girl Gone Bad, мужские Аква Ди Джио и другие ароматы для разных событий или повседневного использования. Они предназначены для повседневного использования, имеют классический аромат.

О духах

Аква Ди Джио Мужские были созданы в 1996 году и с того времени стали настоящей классикой в мире парфюмерии, как и популярный женский вариант Kilian Good Girl Gone Bad. Их родиной является Франция, где их производят и сегодня. Автором является непревзойдённый мастер своего дела бренд Giorgio Armani. Духи компании стали легендарными и уже несколько десятилетий пользуются невероятной популярностью как у мужчин, так и у женщин.

Духи имеют 3 основные ноты. В базовых нотах отчётливо слышны дубовый мох и пачули, которые подчёркивают мужественность мужчины. Среди нот сердца можно различить гиацинт, жасмин, калон, кориандр, мускатный орех и персик. Они предают аромату лёгкости и насыщенности. И оставшаяся, но не последняя по значению, верхняя нота включает в себя апельсин, бергамот, жасмин, лайм и мандарин.

На создание такого нежного аромата парфюмеров вдохновили Сицилийские острова. Аромат сочетает в себе запах нежного морского бриза, цветение душистых трав и шум вспенившейся волны. Многие, кто впервые открывают для себя этот аромат, отмечают, что него невозможно не влюбиться. Он создан для мужчин, которые не хотят сидеть на месте, и мечтают покорять новые глубины и сердца красивых женщин.

Запах от этих духов длится более 10 часов, поэтому вы можете быть уверенны, что даже в самый тяжёлый день вы будете пахнуть великолепно.

Духи Аква Ди Джио созданы на водяной основе, поэтому здесь нет запаха спирта, что является явным преимуществом перед многими другими духами.

Купить духи можно в «Бутик Ароматов», где собрана огромная коллекция на любой вкус. Цены здесь более чем демократичные, а качество продукции не подлежит никакому сомнению. Магазин работает исключительно с прямыми поставщиками оригинальной продукции. Также здесь вы сможете прочитать правдивые отзывы о продукции стазу под её описанием. Это даст вам уверенность в качестве духов. В разделе «модные новинки» вам ждут только самые яркие и необычные духи этого сезона.



