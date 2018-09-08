ИНТЕРЕСНОЕ

 Опубликовано:29.08.2018

Kilian Good Girl Gone Bad, Аква Ди Джио – выбираем изысканную парфюмерию

Уменьшить размер шрифта Увеличить размер шрифта Размер шрифта Распечатать

В современном обществе большое значение играет, как ты выглядишь и пахнешь. Именно поэтому при выборе духов нужно быть очень аккуратными, ведь запах должен быть приятный и ненавязчивый, а главное подходить к вашему имиджу.

Kilian Good Girl Gone Bad, Аква Ди Джио – выбираем изысканную парфюмерию

На интернет-ресурсе магазина «Бутик Ароматов» вы найдете прекрасные женские духи Kilian Good Girl Gone Bad, мужские Аква Ди Джио и другие ароматы для разных событий или повседневного использования. Они предназначены для повседневного использования, имеют классический аромат.

О духах

Аква Ди Джио Мужские были созданы в 1996 году и с того времени стали настоящей классикой в мире парфюмерии, как и популярный женский вариант Kilian Good Girl Gone Bad. Их родиной является Франция, где их производят и сегодня. Автором является непревзойдённый мастер своего дела бренд Giorgio Armani. Духи компании стали легендарными и уже несколько десятилетий пользуются невероятной популярностью как у мужчин, так и у женщин.

Kilian Good Girl Gone Bad, Аква Ди Джио – выбираем изысканную парфюмерию 2

Духи имеют 3 основные ноты. В базовых нотах отчётливо слышны дубовый мох и пачули, которые подчёркивают мужественность мужчины. Среди нот сердца можно различить гиацинт, жасмин, калон, кориандр, мускатный орех и персик. Они предают аромату лёгкости и насыщенности. И оставшаяся, но не последняя по значению, верхняя нота включает в себя апельсин, бергамот, жасмин, лайм и мандарин.

На создание такого нежного аромата парфюмеров вдохновили Сицилийские острова. Аромат сочетает в себе запах нежного морского бриза,  цветение душистых трав и шум вспенившейся волны. Многие, кто впервые открывают для себя этот аромат, отмечают, что  него невозможно не влюбиться. Он создан для мужчин, которые не хотят сидеть на месте, и мечтают покорять новые глубины и сердца красивых женщин.

Запах от этих духов длится более 10 часов, поэтому вы можете быть уверенны, что даже в самый тяжёлый день вы будете пахнуть великолепно.

Kilian Good Girl Gone Bad, Аква Ди Джио – выбираем изысканную парфюмерию 3

Духи Аква Ди Джио созданы на водяной основе, поэтому здесь нет запаха спирта, что является явным преимуществом перед многими другими духами.

Купить духи можно в «Бутик Ароматов», где собрана огромная коллекция на любой вкус. Цены здесь более чем демократичные, а качество продукции не подлежит никакому сомнению. Магазин работает исключительно с прямыми поставщиками оригинальной продукции. Также здесь вы сможете прочитать правдивые отзывы о продукции стазу под её описанием. Это даст вам уверенность в качестве духов. В разделе «модные новинки» вам ждут только самые яркие и необычные духи этого сезона.



Автор: admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пример: * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.