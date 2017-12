Новая песня Тейлор Свифт «Gorgeous», видео

Плохие новости для Найла Хорана и Лиама Пейна — их опередила Тейлор Свифт, неожиданно выпустив 19 октября свою новую песню «Gorgeous», что можно перевести как «прекрасный», «красивый», «восхитительный». Это своеобразное обращение к потенциальному поклоннику, который отличается очень привлекательной внешностью.

«You are so gorgeous, it makes me mad», примерный перевод такой: «ты такой красивый, это меня злит». Но объект интереса Тейлор как бы сам виноват в своей привлекательности. «You should think about the consequence of your magnetic field being a little too strong»- «Ты должен подумать о последствиях твоего слишком сильного магнетизма».

Видео на песню Gorgeous набрало более 477 тысяч просмотров и более 150 тысяч лайков на Ютубе меньше чем за сутки. Остаётся меньше месяца до релиза нового альбома Тейлор Свифт Reputation 10 ноября 2017 года.

Найл Хоран и Лиам Пейн должны выпустить альбом и новый сингл соответственно 20 октября, с учетом разницы во времени это должно произойти сегодня вечером. Но конкурировать с Тейлор Свифт им будет очень сложно.

Тейлор Свифт — песня Gorgeous (видео)

Taylor Swift — Gorgeous (Lyric Video)