Ольга Бузова на показе Беллы Потемкиной на Неделе моды в Москве, видео
В российской столице началась Неделя моды Мерседес-Бенц 2017 (Mercedes-Benz Fashion Week Russia, #MBFW). Одной из первых свою коллекцию одежды представила Белла Потемкина. Демонстрация коллекции сопровождалась выступлением Ольги Бузовой, так что внимание к мероприятию было обеспечено. Ведущая «Дома-2» исполнила «Мало половин», «Мне больше не больно» и ещё пару новых творений. Присутствовали и другие деятели шоу-бизнеса: Катя Жужа, блогерша Марьяна Ро, Ксения Бородина, Алена Водонаева, репер Джиган и так далее.
Что касается непосредственно самой коллекции, то в ней присутствовало несколько вполне удачных изделий, но в целом ничего нового и интересного показано не было. Много блестящих тканей, перьев, преобладающим цветом был красный.
Это было великолепное шоу, меня до сих переполняют эмоции! Коллекция @bellapotemkinaofficial, как всегда, на высоте! ❤????????мурашки по коже, когда пересматриваю видео фантастического показа, который мне посчастливилось сегодня открывать! Вау!???????????? Беллочка, обожаю твои наряды и уже мечтаю примерить абсолютно всё из новой коллекции! ????Она невероятная!❤И спасибо всем, кто сегодня пришёл ???? Я вас всех видела и слышала ???? #моилюдивсегдасомной#малополовин