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 Опубликовано:22.10.2017   , , , ,

Ольга Бузова на показе Беллы Потемкиной на Неделе моды в Москве, видео

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Ольга Бузова и Белла Потемкина фото в конце показа коллекции на Неделе моды Мерседес-бенц в Москве в октябре 2017

Ольга Бузова и Белла Потемкина фото в конце показа коллекции на Неделе моды Мерседес-бенц в Москве в октябре 2017

В российской столице началась Неделя моды Мерседес-Бенц 2017 (Mercedes-Benz Fashion Week Russia, #MBFW). Одной из первых свою коллекцию одежды представила Белла Потемкина. Демонстрация коллекции сопровождалась выступлением Ольги Бузовой, так что внимание к мероприятию было обеспечено. Ведущая «Дома-2» исполнила «Мало половин», «Мне больше не больно» и ещё пару новых творений. Присутствовали и другие деятели шоу-бизнеса: Катя Жужа, блогерша Марьяна Ро, Ксения Бородина, Алена Водонаева, репер Джиган и так далее.

Что касается непосредственно самой коллекции, то в ней присутствовало несколько вполне удачных изделий, но в целом ничего нового и интересного показано не было. Много блестящих тканей, перьев, преобладающим цветом был красный.

Это было великолепное шоу, меня до сих переполняют эмоции! Коллекция @bellapotemkinaofficial, как всегда, на высоте! ❤????????мурашки по коже, когда пересматриваю видео фантастического показа, который мне посчастливилось сегодня открывать! Вау!???????????? Беллочка, обожаю твои наряды и уже мечтаю примерить абсолютно всё из новой коллекции! ????Она невероятная!❤И спасибо всем, кто сегодня пришёл ???? Я вас всех видела и слышала ???? #моилюдивсегдасомной#малополовин

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Девочки, любите себя❤️Главное, что у нас есть в этой жизни, это мы ???????????????? А тем, кто это не оценил, хочется просто сказать, #тынепопалвхитпарадмоихмыслей ???????????????????????? Спасибо Вам за ваши аплодисменты и любовь ❤️ я все слышала ???? #моилюдивсегдасомной#хитпарад

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)



Автор: admin

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