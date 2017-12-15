Ольга Бузова на показе Беллы Потемкиной на Неделе моды в Москве, видео

В российской столице началась Неделя моды Мерседес-Бенц 2017 (Mercedes-Benz Fashion Week Russia, #MBFW). Одной из первых свою коллекцию одежды представила Белла Потемкина. Демонстрация коллекции сопровождалась выступлением Ольги Бузовой, так что внимание к мероприятию было обеспечено. Ведущая «Дома-2» исполнила «Мало половин», «Мне больше не больно» и ещё пару новых творений. Присутствовали и другие деятели шоу-бизнеса: Катя Жужа, блогерша Марьяна Ро, Ксения Бородина, Алена Водонаева, репер Джиган и так далее.

Что касается непосредственно самой коллекции, то в ней присутствовало несколько вполне удачных изделий, но в целом ничего нового и интересного показано не было. Много блестящих тканей, перьев, преобладающим цветом был красный.



