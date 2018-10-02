Онлайн казино: ключевые отличия от традиционных казино

Онлайн-казино появились в индустрии развлечений не так давно – с момента регистрации первого портала в сети прошло около 30 лет. Однако уже сегодня сайты имеют массу преимуществ перед традиционными игорными домами, которые столкнулись с кризисом и оттоком посетителей. Какие отличия имеют эти площадки для гемблинга? Ответ на этот вопрос рассмотрен в данном обзоре.

Максимальная забота об удобстве и комфорте игроков

В онлайн казино каждый этап взаимодействия с игровым сайтом, начиная от момента регистрации и заканчивая процедурой вывода выигранных средств, построен с мыслями о максимальном удобстве игрока. Владельцам традиционных заведений из-за определенных технических ограничений достичь такого фактора удобства вряд ли удастся. Здесь по-прежнему нужно выстраиваться в очередь у кассы для покупки фишек, ожидать освобождения места у любимого автомата и пр.

Комфортной игре способствуют и другие особенности сайтов. Они предполагают удаленный доступ. Чтобы приступить к игре, нужно лишь иметь под рукой устройство, подключенное к сети. При этом сайт доступен из любой точки земного шара. Гемблеры могут наслаждаться ярким и захватывающим миром азартных игр, сидя дома, в офисе или на скамье в тенистом парке.

Условия работы

Время работы традиционного казино ограничено графиком. Если у входной двери имеется табличка с указанием того, что заведение работает с 10:00 до 22:00, то игроки вынуждены с этим смириться. Однако игровые зеркала Вулкана и прочие порталы в сети функционируют в формате 24/7. Они открыты каждый день. Нужно лишь выбрать удобное для себя время и провести его с удовольствием и максимальной пользой на любимой игровой площадке.

Бонусы и программы лояльности

Щедрые бонусы предлагают своим посетителям многие онлайн-порталы. В традиционных казино эта практика не применяется. Поэтому любители гемблинга чаще стали делать ставки в сети. Они получают за лояльное отношение всевозможные награды. Это спины, возможность участия в розыгрышах, дополнительные деньги на депозитном счету и пр. Также распространены приветственные бонусы, награды за статус, символические поощрения и т.п.

Количество и ассортимент игр

Площадь помещений, которую занимают традиционные казино, определяет количество карточных столов и игровых автоматов, размещенных там. В сети даже новые и малоизвестные порталы предлагают посетителям гораздо больший ассортимент развлечений. На сайтах имеются сотни классических игр и их современных вариаций, которые привлекают игроков увлекательным сюжетом, атмосферой реалистичности, приятным музыкальным сопровождением и хорошей графикой.



