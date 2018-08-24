ИНТЕРЕСНОЕ

 Опубликовано:16.08.2018

Расходники и комплектующие для тормозной системы Lexus LX570

Уменьшить размер шрифта Увеличить размер шрифта Размер шрифта Распечатать

Недавно Lexus, дочерняя компания Toyota Motors, презентовала свой новый внедорожный автомобиль Lexus LX 570. Автомобиль стал воплощением надежности в эксплуатации и комфорта. Внедренные инновационные технологии и электронные системы сделали автомобиль идеальным спутником как для повседневного передвижения по городу, так и загородных поездок.

Расходники и комплектующие для тормозной системы Lexus LX570

Впрочем, LX 570 не лишен недостатков, как выяснили опытные автомобилисты. В течение длительной эксплуатации начинает подводить установленная заводом тормозная система, как сообщают опытные автомобилисты. В городских условиях компоненты тормозной системы очень быстро изнашиваются, что отражается на комфорте и безопасности передвижения. Интернет-магазин SuperBrakes предлагает свое решение этой проблемы, а именно – тюнинговые комплектующие и расходные материалы для Lexus LX 570.

Модернизация тормозной системы автомобиля позволит владельцу многократно повысить эффективность торможения в процессе передвижения по городу. Эксперты рекомендуют поначалу тормозные диски LEXUS LX 570, после – суппорты и тормозные колодки. В каталоге магазине SuperBrakes можно найти тормозные диски DBA – австралийский бренд, который специализируется на производстве комплектующих для тормозных систем, устанавливаемых как на обычные, так и на гоночные автомобили. Тормозные диски DBA имеют особую систему распределения нагрузки и терморегуляции: более 100 вентиляционные ребер и каналов исключают возможных перегрев, а, соответственно, сокращают тормозной путь и продлевают сроки эксплуатации деталей.

Расходники и комплектующие для тормозной системы Lexus LX570 2

Как правильно выбрать тюнинговые запчасти для тормозной системы?

Перед владельцем Lexus LX 570 в первую очередь стоит задача повысить эффективность и продлить сроки службы тормозной системы. Для этого потребуется знать принципы работы тормозной системы своего автомобиля, а также правильно подбирать комплектующие и расходные материалы. Из основных критериев, которых следует придерживаться в процессе выбора, следует отметить:

  • компоненты тормозной системы должны справляться с существенной нагрузкой в процессе езды, выдерживать перепады температуры, не поддаваться коррозионным процессам;
  • компоненты тормозной системы должны быть разработаны и адаптированы под эксплуатацию в полноразмерном внедорожном автомобиле, коим и является LX 570;
  • компоненты тормозной системы должны обеспечивать надежную работу, минимальный перегрев и износ тормозных дисков.

Интернет-магазин SuperBrakes поможет подобрать комплектующие и расходные материалы для тормозной системы LX 570 и оформить заказ с доставкой по России.



Автор: admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пример: * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.