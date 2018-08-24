Расходники и комплектующие для тормозной системы Lexus LX570

Недавно Lexus, дочерняя компания Toyota Motors, презентовала свой новый внедорожный автомобиль Lexus LX 570. Автомобиль стал воплощением надежности в эксплуатации и комфорта. Внедренные инновационные технологии и электронные системы сделали автомобиль идеальным спутником как для повседневного передвижения по городу, так и загородных поездок.

Впрочем, LX 570 не лишен недостатков, как выяснили опытные автомобилисты. В течение длительной эксплуатации начинает подводить установленная заводом тормозная система, как сообщают опытные автомобилисты. В городских условиях компоненты тормозной системы очень быстро изнашиваются, что отражается на комфорте и безопасности передвижения. Интернет-магазин SuperBrakes предлагает свое решение этой проблемы, а именно – тюнинговые комплектующие и расходные материалы для Lexus LX 570.

Модернизация тормозной системы автомобиля позволит владельцу многократно повысить эффективность торможения в процессе передвижения по городу. Эксперты рекомендуют поначалу тормозные диски LEXUS LX 570, после – суппорты и тормозные колодки. В каталоге магазине SuperBrakes можно найти тормозные диски DBA – австралийский бренд, который специализируется на производстве комплектующих для тормозных систем, устанавливаемых как на обычные, так и на гоночные автомобили. Тормозные диски DBA имеют особую систему распределения нагрузки и терморегуляции: более 100 вентиляционные ребер и каналов исключают возможных перегрев, а, соответственно, сокращают тормозной путь и продлевают сроки эксплуатации деталей.

Как правильно выбрать тюнинговые запчасти для тормозной системы?

Перед владельцем Lexus LX 570 в первую очередь стоит задача повысить эффективность и продлить сроки службы тормозной системы. Для этого потребуется знать принципы работы тормозной системы своего автомобиля, а также правильно подбирать комплектующие и расходные материалы. Из основных критериев, которых следует придерживаться в процессе выбора, следует отметить:

компоненты тормозной системы должны справляться с существенной нагрузкой в процессе езды, выдерживать перепады температуры, не поддаваться коррозионным процессам;

компоненты тормозной системы должны быть разработаны и адаптированы под эксплуатацию в полноразмерном внедорожном автомобиле, коим и является LX 570;

компоненты тормозной системы должны обеспечивать надежную работу, минимальный перегрев и износ тормозных дисков.

Интернет-магазин SuperBrakes поможет подобрать комплектующие и расходные материалы для тормозной системы LX 570 и оформить заказ с доставкой по России.



