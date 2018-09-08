Режим быстро и без нанесения вреда среде – фирменные электропилы

Все мы прекрасно помним приспособление с именем «пила дружба». Сегодня инновационный прогресс позволяет напрочь забыть об такой трудоемкой диковинке. Нынче в бытовом использовании практикуют электропилы. В отличие от своих бензиновых прототипов, они более удобны, имеют небольшой вес. Так что колоть небольшие колоды сможет и миниатюрная женщина.

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Не применять для интенсивных работ. Запрещается оставлять приспособление на улице в зимнее время года. Внимательно введите наблюдение за стабильностью тока. Подтачивать цепь необходимо после едино кратного использования.

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