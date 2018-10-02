Типы бонусов в казино

Не у каждого онлайн-казино есть специальные предложения для игроков, которые предполагают регулярное начисление бонусов. Поэтому любовью гемблеров пользуются игровые сайты, проявляющие щедрость в плане выдачи призов и начисления наград. Эти виды поощрений могут проявляться в виде бесплатных спинов, денег на депозитном счету, повышающим гибкость в вопросах управления своим банк-роллом.

Какие бонусы наиболее распространены?

В мире виртуальной игровой индустрии распространены следующие виды бонусов:

VIP-бонусы

Есть игроки, которые любят играть в азартные игры, делая большие ставки. На их депозитном счету всегда огромные суммы средств, которые они готовы без раздумий поставить на кон. Таким пользователям сайты присваивают определенный статус, за который начисляют бонусы. На максимальное количество наград претендуют гемблеры с VIP статусом. Они приносят порталам огромные прибыли, а в ответ получают различные системы поощрений.

Поощрение за лояльность

Лояльность игрока по отношению к любимому порталу тоже приветствуется. Он может получить свой первый бонус уже после месяца регистрации. Отмечаются «подарками» и другие круглые даты – год на сайте и прочие юбилеи. Об условии их зачисления стоит узнать у консультантов портала, который гемблинг использует в качестве интернет-площадки для наслаждения азартными играми.

Приветственные бонусы

В качестве приветствия игрокам, которые только завершили процесс регистрации на портале, администрация казино может начислить приветственные бонусы. Есть такие бонусы на многих сайтах. Узнать про условия их получения можно в специальном разделе игрового ресурса, где размещена справочная информация для пользователей.

Индивидуальные бонусы

Когда игроки проходят регистрацию на портале, помимо общих формальных сведений, они указывают и некоторые данные о себе. Зная дату рождения игрока, администрация сайта может поздравить его с именинами, начислив на счет бонусные балы. Известны и другие индивидуальные бонусы, целью выдачи которых является поощрение игроков и стремление сохранить их приверженность азартным играм на определенном портале.

Альтернативные виды бонусов

Помимо традиционных систем поощрения, сайты практикуют и использование альтернативных бонусов. Они могут обещать игроками дорогие подарки, эксклюзивные билеты на спортивные состязания, концерты, фестивали, а также радовать постоянных игроков другими призами – техникой для дома, смартфонами, купонами на скидки в магазинах брендовой одежды и обуви.



