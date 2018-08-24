Тушь для ресниц – выбираем подходящую по типу ресниц

Каждая девушка мечтает, чтобы мужчины не могли оторвать от нее взгляд. А что привлекает сильнее, чем красивые выделяющиеся глаза? Взгляд женщины должен быть как у кошки: немного игривый и застенчивый, но в то же время опасный. Чтобы достичь такого эффекта девушки всячески выделяют свои глаза при помощи косметических средств.

Подчеркнуть красоту глаз помогут пышные длинные ресницы. Но что делать, если они, как назло, тонкие и кроткие? Исправить это, можно заказав в интернет-магазине «Elan» по ссылке https://elan.net.ua/catalog/tush-elan-professional-line качественную тушь, которая подойдет именно под твой тип ресниц. Как ее подобрать, мы расскажем в этой статье.

Виды туши

Есть несколько критериев классификации туши. Выделяют два основных вида:

водостойкие – не смываются при прямом контакте с влагой. Производятся на основе воска. Для снятия такой туши с ресниц потребуется специальное средство на маслянистой основе;

неводостойкие – смываются при контакте с водой (некоторые выдерживают слезы), зато более натуральны и сохраняют ресницы в изначальном виде.

В зависимости от желаемого эффекта выделяют удлиняющую, разделяющую и объемную тушь для ресниц.

При выборе туши также нужно обращать внимание на кисточку. Она может быть натуральной и силиконовой. Также кисточки отличаются по форме, что позволяет достигать разного эффекта.

Выбор туши по типу ресниц

Разобравшись, какой бывает тушь, и зная тип своих ресниц, будет достаточно легко подобрать подходящую продукцию.

Длинные и густые ресницы – можно выбирать любую тушь, но желательно отдавать предпочтение силиконовым кисточкам классической формы.

Длинные, но тонки и незакрученные – нужна тушь с volume-эффектом (придаст объем).

Короткие и густые – удлиняющая тушь решит все проблемы. Чтобы избежать эффекта «паучьих лапок», наноси средство, двигая щеточку зигзагом.

Тонкие и кроткие – нужна тушь, содержащая ухаживающие компоненты, с эффектом накладных ресниц. Еще более рациональным решением будет делать ламинирование ресниц, а потом просто подкрашивать их.



