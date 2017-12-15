У Марины Анисиной новый поклонник?

Интерес к разводу «зеленоглазой богини» Марины Анисиной и «космического принца» Никиты Джигурды поутих, ситуация с наследством Людмилы Браташ тоже как-то ушла в сторону, поэтому бывшие супруги стали привлекать внимание другими историями. Сначала Джигурда якобы закрутил роман с какой-то новой дамой, а теперь Марина Анисина разместила в своём Инстаграме несколько фотографий с приятным внешне мужчиной по имени Роман Дюкасс. Фигуристка назвала своего знакомого «умным, интересным мужчиной, профессионалом своего дела». Правда, его профессию она не обозначила, по некоторым данным, он повар. Есть известный французский шеф-повар Алан Дюкасс, возможно, их связывают родственные отношения.

Мнения комментаторов разделились: кто-то порадовался за Анисину, но большинство сошлось во мнении, что это очередная попытка пиара. Просто публика уже не верит ничему из того, что говорят или пишут Никита Джигурда и Марина Анисина. Скандальные видео, развод, отвратительная история с наследством Людмилы Браташ ещё больше испортили репутацию пары. Некоторые комментаторы даже высказали предположение, что у Анисиной некая психологическая зависимость от бывшего мужа. Так это или нет, сказать сложно, но их отношения здоровыми и гармоничными не назовёшь.

Сначала Анисина обвинила Джигурду в систематическом употреблении наркотиков, рукоприкладстве и супружеских изменах, а затем сама же и отказалась от своих слов. Джигурда же выложил в публичный доступ видео с Мариной Анисиной в состоянии алкогольного опьянения, а потом появилось жуткое видео секса Никиты Джигурды с Людмилой Браташ, которая также находилась в состоянии сильного опьянения. Так это или нет, сказать сложно, но их отношения здоровыми и гармоничными не назовёшь.

На показе мод познакомилась с очень интересным,умным мужчиной.Профессионал своего дела.Замечательный кулинар! Искромётный Роман Дюкасс видел почти все мои танцы на льду.Его комплименты по-французски утончённы…???? Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Окт 6 2017 в 7:24 PDT

В Италии хорошо,но одиноко.Во Франции теплее душе!????#маринаанисина#marinaanissina@ducasse1204#италия #франция #love Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Окт 20 2017 в 2:17 PDT



