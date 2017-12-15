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 Опубликовано:23.10.2017   ,

Виктория Боня разозлила фанатов актера Бурака Озчивита

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Виктория Боня разозлила фанатов турецкого актера Барака Озчивита. Они буквально устроили «набег» на её Инстаграм, оставив множество комментариев на турецком и арабском языках, явно нелестных. Боня часто оставляет комментарии на английском в Инстаграмах знаменитостей, вероятно, надеясь таким образом увеличить количество подписчиков. Но к случае с Бураком Озчивитом её внимание видимо стало слишком назойливым, что вызвало бурю негодования у турецких поклонников. Летом 2017 Бурак Озчивит женился на Фахрие Эвджен, также известной турецкой актрисе. Внимание Виктории Бони турки расценили как неуместное и излишнее. Откуда-то турецкие фанаты знают о Виктории Боне, иначе они вряд ли обратили бы внимание на её комментарии.

Скрин одного из турецких аккаунтов в Инстаграме с фото Виктории Бони и Бурака Озчивита и комментариями

Скрин одного из турецких аккаунтов в Инстаграме с фото Виктории Бони и Бурака Озчивита и комментариями



Автор: admin

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