Виктория Боня разозлила фанатов актера Бурака Озчивита

Виктория Боня разозлила фанатов турецкого актера Барака Озчивита. Они буквально устроили «набег» на её Инстаграм, оставив множество комментариев на турецком и арабском языках, явно нелестных. Боня часто оставляет комментарии на английском в Инстаграмах знаменитостей, вероятно, надеясь таким образом увеличить количество подписчиков. Но к случае с Бураком Озчивитом её внимание видимо стало слишком назойливым, что вызвало бурю негодования у турецких поклонников. Летом 2017 Бурак Озчивит женился на Фахрие Эвджен, также известной турецкой актрисе. Внимание Виктории Бони турки расценили как неуместное и излишнее. Откуда-то турецкие фанаты знают о Виктории Боне, иначе они вряд ли обратили бы внимание на её комментарии.



