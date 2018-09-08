Все о мобильных операторах в SIMTrade

Компания «Билайн» начала своё движение в 1992 году, и на сегодняшний день является наиболее доступной и широкой сетью по оказанию телекоммуникационных услуг на территории Российской Федерации и стран Союза Народных Государств.

В спектр предоставляемых услуг входят:

сотовая связь, включая LTE, UMTS и GSM;

проводной и беспроводной способы доступа во всемирную сеть Интернет;

IP-телевидение, которое подразделяется на цифровое домашнее и мобильное TV.

Подробнее ознакомиться со всеми услугами коммуникационного оператора вы сможете на ресурсе SIMTrade (https://sim-trade.ru/).

Телевидение «Билайн»

Услуги домашнего и мобильного телевидения включают в себя услуги по установке и обеспечению надёжного показа телеканалов различного происхождения: от зарубежных до отечественных. Компания «Билайн» гарантирует высочайшее качество и бесперебойную работу как каждого отдельно взятого канала, так и сети в общем. Помимо этого, предоставляет организация и лояльную ценовую политику на предлагаемые тарифы, список которых приводится ниже:

классический тариф, в который включены базовые каналы различных направлений, в том числе музыкальные, спортивные и новостные;

тарифы-конструкторы, в которых предлагаются различные варианты различная комплектация и параметры предоставляемых услуг. Количество каналов может быть фиксированным, на что следует обращать внимание.

Домашний интернет «Билайн»

Широкое применение сети Интернет существенно повлияло на развитие компании «Beeline», и теперь последняя предоставляет услуги по проведению и подключению высокоскоростного интернета в ваше жилище. Интернет тарифы для компьютера включают в себя следующие пункты:

установка домашнего интернета и Wi-Fi роутера, скорость до 50 Мбит/сек;

установка только домашнего интернета, скорость до 50 Мбит/сек (есть и второй вариант этого тарифа, но со скоростью 100 Мбит/сек);

интернет TV тарифы, которые включают в себя подключение сети Интернет, цифрового телевидения, а также дополнительной комплектацией может служить роутер. Скорость подключения варьируется в зависимости от каждого тарифного плана – от 50 до 100 Мбит/сек.

Телефон поддержки «Билайн» (интернет и TV) работает в любое время суток, если вы уже являетесь пользователями данной сети, либо же можно обратиться к менеджерам SIMTrade. Поддержка SIMTrade перенаправляет вас к лучшим менеджерам для разрешения возникших трудностей, либо же назначает выезд бригады спец. обслуживания в случае, если возникла неполадка на линии. SIMTrade гарантирует вам качественную и высококвалифицированную консультацию, быстрое рассмотрение заявок на подключение, устранение неполадок со связью и множество других услуг.



