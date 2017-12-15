Елена Темникова будет новой ведущей «Дома-2»?

Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова станет ещё одной ведущей реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. Поначалу она займется «поиском талантов», то есть новых участников, во время тура по городам России. Затем вернётся в столицу и будет выполнять те же обязанности, что Ольга Бузова и Ксения Бородина. Сама Елена пока не подтвердила и не опровергла эту информацию. У неё скоро начинается гастрольный тур, получается, что концерты Темникова собирается каким-то образом совмещать с кастингом на «Дом-2». Продюсер «Дома-2» А.Михайловский уже подтвердил эту информацию ряду СМИ.

«Дом-2» продолжает существовать, несмотря на многолетнюю критику со всех сторон и снижение рейтингов. Ведущих там уже несколько, работа в таких проектах имеет свои особенности. Возможно, у Темниковой всё получится. Хотя некоторые комментаторы в соцсетях посоветовали ей «не портить репутацию», несмотря на то, что она будет ведущей, а не участницей.



