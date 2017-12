Лиам Пейн: новая песня «Bedroom Floor», видео, перевод текста

Лиам Пейн выпустил свою новую песню «Bedroom Floor», что в переводе означает «пол в спальне». Текст песни можно расценить как обращение к подруге, которая говорила, что отношения закончены, жаловалась своим друзьям, но продолжает звонить и приходить, когда ей скучно и одиноко.

Перевод текста примерно такой:

Baby, heard you’ve been talking about me lately,

(Малышка, ты говорила обо мне недавно)

Telling all your friends, how much you hate me

(Рассказывала всем своим друзьям, как ты меня ненавидишь)

But who you calling up, when you get lonely?

(Но кому ты звонишь,когда тебе одиноко?)

You said it was over, but your clothes say different on my bedroom floor

(Ты говорила, что отношения закончены, но твоя одежда на полу в моей спальне говорит о другом)

Если оценивать только мелодию, то она незамысловатая и не особо запоминающаяся. Найл Хоран тоже выпустил свой альбом Flicker, над которым работал почти год.

Лиам Пейн — Bedroom Floor видео

Liam Payne — Bedroom Floor (Lyric Video)