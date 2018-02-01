Современная итальянская мебель – роскошь в каждой детали

При создании дизайн-проекта своей квартиры или просто при смене старой мебели иногда хочется создать интерьер из такой мебели, качество которой проверено годами, и которое можно было бы определить, как «классическое». Но при этом, чтобы в общем дизайне преобладал тон модернизма.

В таком случае стоит обратить внимание на итальянскую мебель, которая пользуется особой популярностью и зарекомендована уже именно как та самая мебель «классического» качества. Современная итальянская мебель – славится своими неизменно хорошими материалами исполнения и ультрасовременным внешним видом. Что делает её оптимальным выбором для того, чтобы обставить квартиру.

Мебель Италии в стиле модерн гарантировано создаст в вашем помещении уют и добавит эстетики. Такая мебель, помимо её качества и удобства, поможет вам создать современную и творческую обстановку с лёгкой ноткой строгости в дизайне. Это достигается наличием приятных и правильных геометрических форм, которые выполнены из натурального дерева, а также дополнены матовыми стёклами, стальными деталями и оригинальной металлической фурнитурой.

Приобретая мебель итальянского производства, можно не беспокоиться о том, что какая-либо бытовая техника не впишется в современный общий стиль. Ведь в основном такая мебель имеет приятные, лёгкие и сдержанные цвета, что придаёт ей универсальности. В последнее время фабрики Италии начинают постепенно отказываться от натуральных материалов. Такое решение вызвано тем, что повышается спрос на эко-мебель с заботой об окружающей среде, а также стремлением сделать изделия более доступными для большего количество покупателей.

Стоит отметить, что отказываясь от дорогой итальянской мебели, или переключаясь на менее известный и титулованный итальянский бренд, вы всё так же можете быть уверены, что получите качественное, стильное изделие, которое прослужит вам не один год. И когда вы захотите снова поменять мебель, то скорее из-за личных соображений и новых идей, чем из-за плохого состояния комода или дивана.



